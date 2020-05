Markus Lanz vom 12. Mai 2020

Robert Habeck, Politiker

Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen äußert sich zum Zustand seiner Partei und legt dar, welchen Kurs er in der Corona-Krise für richtig hält.



Claudia Kade, Journalistin

Die Politik-Ressortleiterin der "Welt" analysiert die Politik der Grünen und erläutert die Gründe, warum die Partei auf Bundesebene zuletzt in Umfragen an Zuspruch verloren hat.



Max Eberl, Fußballfunktionär

Am Wochenende wird die Bundesliga fortgesetzt. Borussia Mönchengladbachs Sportchef äußert sich zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes und zu den damit verbundenen Risiken.



Dr. Martin Stürmer, Virologe

Er informiert über die neuesten COVID- 19-Zahlen. Mit Blick auf die jüngsten Lockerungsmaßnahmen warnt er: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis."



Heike Horn, Politikerin

Die Bürgermeisterin von Langeoog berichtet über die Folgen der Corona-Krise für die ostfriesische Insel. Und sie erläutert die Pläne, wie der Tourismus nun langsam wieder anlaufen soll.