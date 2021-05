"Markus Lanz" vom 12. Mai 2021

Daniel Günther, Politiker

Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins (CDU) nimmt Stellung zu den Corona-Lockerungen in seinem Bundesland und zur Strategie seiner Partei vier Monate vor der Bundestagswahl.



Mariam Lau, Journalistin

Die "Zeit"-Politikredakteurin analysiert das politische Agieren Daniel Günthers. Und sie äußert sich zum Zustand der CDU und deren Wahlchancen mit Armin Laschet als Spitzenkandidat.



Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte erläutert, warum er optimistisch auf die kommenden Sommermonate blickt und wie es gelingen kann, die Corona-Infektionslage noch weiter zu verbessern.



Prof. Carmen Scheibenbogen, Medizinerin

Die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Charité spricht über ihre Forschungsarbeit am sogenannten Chronischen Fatigue-Syndrom, einer Erschöpfungskrankheit als Folge von COVID-19.