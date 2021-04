Markus Lanz vom 13. April 2021

Markus Blume, Politiker

Der CSU-Generalsekretär äußert sich zur Bewerbung Markus Söders um die Kanzlerkandidatur der Union und zur weiteren Strategie seiner Partei in dieser Frage.



Stephan Weil, Politiker

Der Ministerpräsident Niedersachsens (SPD) nimmt Stellung zum Streit zwischen Bund und Ländern über die Neugestaltung des Infektionsschutzgesetzes sowie zu seinem Corona-Kurs.



Robin Alexander, Journalist

Der "Welt"-Politikexperte spricht über die neuesten Entwicklungen bei der K-Frage in der Union sowie über die Gründe und Folgen des ausgefallenen Corona-Gipfels von Bund und Ländern.



Prof. Ursula Münch, Politologin

Die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing analysiert das aktuelle innenpolitische Klima. Sie meint: "Wir haben wirklich Schlachten an allen Enden, wo wir hinschauen."