"Markus Lanz" vom 13. Mai 2021

Ferdinand von Schirach, Autor

"Alles, was ich schreibe und denke, ist europäisch", sagt der Jurist und Bestsellerautor. Er erläutert, warum er sich in der EU so wohlfühlt und dennoch neue Grundrechte für Europa fordert.



Diana Kinnert, Politikerin

Die 30-jährige Unternehmerin und CDU-Politikerin äußert sich zum Zustand und zur Zukunftsfähigkeit ihrer Partei. Und sie spricht über ihr gesellschaftskritisches Buch "Die neue Einsamkeit".



Dennis Aogo, Ex-Fußballprofi

Nach einer unbedachten, von manchen als antisemitisch gewerteten Aussage musste er kürzlich seine Fernsehtätigkeit beenden. Er nimmt Stellung zu den Vorwürfen.



Prof. Eva Hummers, Medizinerin

Das Mitglied der Ständigen Impfkommission äußert sich zum Ablauf der deutschen Corona-Impfstrategie, zu Impfstoffen für Kinder sowie zur Debatte um die Freigabe von Vakzin-Patenten.