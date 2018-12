Markus Lanz vom 14. Dezember 2018

Robin Alexander, Journalist

1001 Delegierte werden auf dem CDU-Parteitag über den CDU-Vorsitz abstimmen. Alexander sagt, was er von dem Parteitag erwartet und gibt seine Einschätzung zu den Kandidaten.



Bernhard Vogel, Politiker

Er stimmt am Freitag für Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Parteivorsitzende. In der Sendung begründet Vogel seine Entscheidung und spricht über den Zustand der Partei.



Heino, Sänger

Nächste Woche feiert Heino seinen 80. Geburtstag. Gerade erschien sein Album "...und Tschüss". Heino erzählt von seinem Karriereweg und verrät, ob er endgültig in den Ruhestand wechselt.



Katharina und Kristina Pohlenz

Mit 12 Jahren erkrankte Katharina an Krebs. Über ihren Umgang mit der Diagnose schreibt die Abiturientin in einem Blog. Gemeinsam mit ihrer Mutter erzählt sie vom Kampf gegen den Krebs.