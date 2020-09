Markus Lanz vom 14. Januar 2020

Kristin Helberg, Politologin

Nach dem Abschuss eines Passagierflugzeugs durch das iranische Militär bleibt die Lage in Teheran sehr angespannt. Die Nahost-Expertin analysiert die neuesten Entwicklungen.



Omid Nouripour, Politiker

Der gebürtige Iraner ist Außenpolitik-Experte der Grünen. Er zeigt auf, wie vielschichtig die Gesellschaft seines Heimatlandes ist und wie die westliche Diplomatie mit dem Land umgehen sollte.



Sebastian Fitzek, Schriftsteller

Für sein Buch "Das Geschenk" arbeitete er sich tief in die Gedankenwelt eines Analphabeten ein. Warum dieses Thema eine Herzensangelegenheit für ihn ist, erzählt er in der Sendung.



Tim-Thilo Fellmer, Kinderbuchautor

Als ehemals Betroffener kämpft er gegen den Analphabetismus in Deutschland. Er erzählt, wie er sein Defizit jahrelang verdrängte, verschleierte und schließlich als Erwachsener überwand.



Paul Panzer, Komiker

"MIDLIFE CRISIS...willkommen auf der dunklen Seite" heißt sein neues Programm. Er spricht über die großen Herausforderungen und Überraschungen, die die Lebensmitte für einen bereithält.