Jens Söring, saß über 33 Jahre Haft

Er saß mehr als 33 Jahre in Haft für einen Doppelmord, den er immer bestritten hat. Im November 2019 wurde Söring auf Bewährung entlassen. In der Sendung erzählt er seine Geschichte.



Prof. Bernd Maelicke, Jurist und Kriminologe

Mit dem Thema Resozialisierung kennt er sich aus. Prof. Maelicke erklärt, wie es möglich ist, nach so langer Zeit zurück ins Leben zu finden.