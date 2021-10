Markus Lanz vom 14. Oktober 2021

Kevin Kühnert, Politiker

Der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende spricht über die laufenden Ampel-Sondierungen und sagt, welche Rolle er künftig in seiner Partei einnehmen möchte.



Helene Bubrowski, Journalistin

Als FAZ-Parlamentskorrespondentin gibt sie eine Einschätzung der Sondierungsgespräche und sagt, auf welche Kompromisse es besonders ankommen wird.



Bijan Djir-Sarai, Politiker

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion erläutert die Folgen des Bundeswehr-Truppenabzugs in Afghanistan.



Tankred Stöbe, Arzt

Für "Ärzte ohne Grenzen" war er im September in Afghanistan. Der Mediziner warnt, dass das Land gegenwärtig auf eine humanitäre Katastrophe zusteuert.