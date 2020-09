Markus Lanz vom 15. September 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Am 3. November findet die US-Wahl statt. Der Leiter des ZDF-Studios Washington gibt seine Einschätzung zur Lage in den USA und erzählt von seinem Roadtrip durch ein zerrissenes Land.



Prof. Ulrike Guérot, Publizistin

Die Politikwissenschaftlerin zählt zu den bekanntesten Europa-Spezialistinnen in Deutschland. In der Sendung spricht die Professorin über Europa nach der Krise.



Herbert Reul, Politiker

In der Sendung spricht der Innenminister von Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der Kommunalwahl. Außerdem äußert Reul sich zur Clan-Kriminalität in NRW.



Olaf Sundermeyer, Journalist

Aktuell läuft in Berlin das Verfahren gegen einen der bekanntesten Clanchefs Deutschlands. Sundermeyer erklärt, worum es genau geht und welche Rolle der Rapper Bushido dabei spielt.