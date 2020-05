Markus Lanz vom 16. April 2020

Bodo Ramelow, Politiker

Der Ministerpräsident von Thüringen und Linken-Politiker erläutert seinen Kurs in der Corona-Krise und nimmt Stellung zu den Lockerungsmaßnahmen in Schulen und Betrieben.



Julia Klöckner, Politikerin

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft äußert sich zu den Hilfsmaßnahmen für Bauern und Landwirte, zur Lebensmittelversorgung und zum Einsatz osteuropäischer Erntehelfer.



Robin Alexander, Journalist

Die Corona-Krise ist für die Bundespolitik eine enorme Herausforderung. Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur analysiert das Agieren der politischen Akteure.



Mai Thi Nguyen-Kim, Journalistin

Die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin hat eine herbe Corona-Prognose berechnet. Sie erläutert die Hintergründe und ihre politischen Forderungen.



Elmar Theveßen, Journalist

Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Der ZDF-Korrespondent wird aus Washington zugeschaltet und berichtet über die Lage in Amerika.