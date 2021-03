Markus Lanz vom 17. Dezember 2020

Gerhart Baum, Politiker

Der Rechtsanwalt und Ex-Innenminister (FDP) legt dar, inwieweit sich Lockdown-Maßnahmen mit dem Grundgesetz vereinbaren lassen, und spricht über seinen Umgang mit Corona.



Thea Dorn, Autorin

Die Philosophin und Moderatorin der ZDF-Sendung "Das Literarische Quartett" reflektiert die schwierigen Entscheidungen, die Politiker in der derzeitigen Krise treffen müssen.



Dr. Manfred Lütz, Psychiater

Der Bestsellerautor und Theologe beobachtet einen "Gesundheitskult" in der Gesellschaft. Und er erläutert, warum er die Menschen auffordert, den Tod nicht zu verdrängen.



Kester Schlenz, Autor

Jahrzehnte lang litt er an einer Angsterkrankung mit starken depressiven Phasen. Er erzählt, welche Folgen die Pandemie für psychisch Erkrankte hat.