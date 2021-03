Markus Lanz vom 17. März 2021

Christoph Röckerath, Journalist

Der ZDF-Südamerika-Korrespondent berichtet direkt aus Brasilien über die sich dort verschärfende Corona-Situation mit zuletzt über 2000 Toten täglich.



Prof. Helga Rübsamen-Schaeff, Virologin

Am Impfstoff von AstraZeneca mehren sich Zweifel. Inwieweit diese begründet sind und welche Folgen das Aussetzen der Impfungen mit diesem Vakzin hat, erläutert die Expertin.



Cem Özdemir, Politiker

Der Ex-Grünen-Chef äußert sich zum Wahlerfolg seiner Partei in Baden-Württemberg und äußert sich zu denkbaren Koalitionen, die sich ab Herbst auch im Bund ergeben könnten.



Jörg Meuthen, Politiker

Der AfD-Chef bezieht Stellung zu den Verlusten seiner Partei bei den Landtagswahlen am Wochenende und zu einer möglichen AfD-Verdachtsfall-Einstufung durch den Verfassungsschutz.



Sabine am Orde, Journalistin

Die "taz"-Redakteurin analysiert das politische Handeln Jörg Meuthens, dessen Rolle in seiner Partei und deren personelle und inhaltliche Ausrichtung im Superwahljahr 2021.