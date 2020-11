Markus Lanz vom 17. November 2020

Reiner Haseloff, Politiker

Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts (CDU) nimmt Stellung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise, nachdem sich Bund und Länder gestern mehrere Stunden ergebnislos beraten haben.



Dagmar Rosenfeld, Journalistin

Die "Welt"-Chefredakteurin äußert sich zum Ringen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten um die Corona-Strategie. Sie sagt: "Die Stimmung gestern war angespannt bis aggressiv."



Prof. Helga Rübsamen-Schaeff, Virologin

Sie analysiert die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland und informiert über den neuesten Stand in der Impfstoff-Forschung.



Prof. Markus Rex, Polarforscher

Der Atmosphärenphysiker hat mit seinem Team die größte Arktisexpedition aller Zeiten unternommen. Er berichtet von seinen spektakulärsten Erlebnissen und wichtigsten Erkenntnissen.