Markus Lanz vom 18. Juni 2019

Herbert Diess, Manager

Seit April 2018 ist er VW-Chef. In der Sendung erklärt er, mit welchen Mobilitäts- und Antriebskonzepten er den krisengeschüttelten Konzern in die Zukunft führen will.



Claudia Kemfert, Energieökonomin

Die Professorin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung fordert neben einem schnelleren Wechsel zur E-Mobilität auch eine komplette Verkehrswende.



Tim Lobinger, Ex-Leistungssportler

"Zurzeit bin ich krebsfrei", sagt der frühere Stabhochspringer – nur zwei Jahre nach der Diagnose Leukämie. Er spricht über den Krankheitsverlauf und seinen Umgang damit.