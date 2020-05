Markus Lanz vom 18. März 2020

Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte äußert sich zu den großen politischen Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Er selbst begab sich kürzlich in eine freiwillige Quarantäne.



Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe

Der Professor vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erläutert, warum konsequentes Handeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie so unabdingbar ist.



Harald Welzer, Soziologe

Der Bestsellerautor und Sozialpsychologe skizziert, welche Chancen die Corona-Krise für die Gesellschaft bietet. "Es kann für uns zu einer Lerngeschichte werden", sagt er.



Marcel Fratzscher, Ökonom

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung spricht über den aktuell kritischen Zustand der Weltwirtschaft. Er mahnt: "Wir dürfen nicht in eine Angstspirale geraten."