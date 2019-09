Markus Lanz vom 18. September 2019

Michael Müller, Politiker

Der SPD-Politiker und Regierende Bürgermeister von Berlin äußert sich zur Mietpreis-Explosion in seiner Stadt. Und er erklärt, mit welchen Maßnahmen er die Wohnungsnot bekämpfen will.



Rainer Hank, Publizist

"Es ist ein Trauerspiel, was sich in Berlin zum Thema Wohnen abspielt", sagt der Wirtschaftsjournalist. Er erläutert, warum er den geplanten Mietendeckel für kontraproduktiv hält.



Dagmar Michalsky, Autorin

Die Frankfurterin bekam mit 58 ihr erstes Kind. Sie spricht über ihr Mutterglück und legt dar, warum es für einen Kinderwunsch nie zu spät ist.



Dr. Kay Löbbecke, Gynäkologe

Der Facharzt für Frauenheilkunde und Reproduktionsmedizin erklärt, welche Möglichkeiten es für kinderlose Paare gibt, doch noch zu ihrem Wunschkind zu kommen, und wo die Grenzen liegen.



Rolf Dobelli, Schriftsteller

"Die Kunst des digitalen Lebens - Wie Sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern", heißt sein neues Buch. Dobelli zeigt auf, wie Nachrichten unser Gehirn beeinflussen.