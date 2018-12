Markus Lanz vom 19. Dezember 2018

Olaf Sundermeyer, Journalist

Er beobachtet die Entwicklung der Clans in Deutschland. Sundermeyer sagt: "Die Politik wollte das Thema nicht wahrhaben." Der Journalist gibt seine Einschätzung zur aktuellen Situation.



Martin Hikel, Politiker

Ihm ist das Thema Clans vertraut. Seit März ist Hikel Berliner Bezirksbürgermeister von Neukölln. Hikel sagt, was die Politik aktuell unternimmt und welche Rolle Shisha-Bars spielen.



Christiane Paul, Schauspielerin

Am 29. Dezember spielt sie um 20:15 Uhr im ZDF-Samstagskrimi "Ostfriesenblut" die Hauptrolle. In der Sendung erzählt Paul von ihrem Karriereweg und ihrem Aufwachsen in Ostberlin.



Thilo Mischke, Journalist und Moderator

Für seine Doku-Reihe "Uncovered" bereist er gefährliche Regionen in der Welt. In der Sendung erzählt Mischke von seinen Erlebnissen in Kolumbien und Panama.