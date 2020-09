Markus Lanz vom 19. März 2020

Olaf Scholz, Politiker

Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister spricht über die finanzpolitischen Schritte, mit denen die Bundesregierung die Corona-Krise bekämpfen will. Er sagt: "Wir können in die Vollen gehen."



Peter Tschentscher, Politiker

Der Hamburger Bürgermeister und SPD-Politiker äußert sich zu den bisher getroffenen und möglichen weiteren behördlichen Maßnahmen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.



Stephan Pusch, Politiker

Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Bundesgebiet nirgendwo so hoch wie im Verwaltungsbereich des Heinsberger Landrates. Der CDU-Politiker erzählt, wie er vor Ort gegen die Krise vorgeht.



Prof. Melanie Brinkmann, Virologin

Die Infektionsforscherin berichtet von den neuesten Entwicklungen bei der Corona-Pandemie. Und sie erklärt, warum sich jeder unbedingt an die Schutzmaßnahmen halten sollte.



Tim Mälzer, Koch

Der Fernsehkoch, Autor und Restaurantbetreiber spricht über die existenziellen Gefahren, denen Gastronomen und Kleinunternehmer aktuell ausgesetzt sind.