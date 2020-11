Markus Lanz vom 19. November 2020

Barack Obama, Politiker

Anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren blickt der Ex-US-Präsident zurück auf sein politisches Schaffen, gewährt Einblick in sein Familienleben und äußert sich zum Zustand der USA.



Julius van de Laar, Strategieberater

Der USA-Experte gehörte zum Wahlkampfteam Obamas. Er bilanziert das innen- und weltpolitische Agieren des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.



Sandra Navidi, Juristin

Die in New York lebende Börsenexpertin spricht über die Wirtschaftspolitik Obamas, die unmittelbar nach dessen Amtsübernahme geprägt war von der Bewältigung der Finanzkrise.