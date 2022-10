Markus Lanz vom 19. Oktober 2022

Marcel Reif, Fußballkommentator

Er gibt einen Ausblick auf die im November in Katar startende Fußball-WM. Kritikern des Sportereignisses entgegnet er: "Sie bietet die Chance, Dinge dort vor Ort zu benennen."



Sebastian Sons, Islamwissenschaftler

Zu Forschungszwecken bereist er regelmäßig die Golfstaaten. Er informiert über die Menschen- und Arbeitsrechtslage in Katar und erklärt, was die Staatsführung mit dem Land vorhat.



Andreas Rettig, Fußballfunktionär

Der Ex-Geschäftsführer der "Deutschen Fußball Liga" (DFL) hält die WM-Vergabe an den Wüstenstaat für einen großen Fehler und spricht sich für vielfältige Proteste gegen das Turnier aus.



Lena Cassel, Sportjournalistin

Sie spricht über die Vorbildfunktion von Fußballclubs, Verbänden und Spielern und meint: "Die WM konterkariert alles, wofür sich der Fußball in den letzten Jahren aktiv eingesetzt hat."