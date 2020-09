Markus Lanz vom 2. April 2020

Manuela Schwesig, Politikerin

Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns und SPD-Politikerin spricht über die aktuelle Corona-Situation und äußert sich zu Verschärfungen der behördlichen Maßnahmen.



Winfried Kretschmann, Politiker

In seinem Bundesland gibt es besonders hohe Corona-Fallzahlen. In der Sendung erläutert der Ministerpräsident Baden-Württembergs und Grünen-Politiker seinen Kurs in der Krise.



Walter Kohl, Unternehmer

Der Sohn Helmut Kohls analysiert die Wirksamkeit der Hilfs- und Rettungspakete der Bundesregierung und zeigt auf, warum er diese für mittelständische Unternehmen für unzureichend hält.



Linus Neumann, IT-Experte

Eine Tracking-App für Smartphones gilt als Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Der Sprecher vom "Chaos Computer Club" erklärt, wie diese Technologie funktioniert.



Karoline Preisler, Juristin

Die 48-jährige Mutter von drei Kindern war an Corona erkrankt und wurde in einer Klinik behandelt. Sie erzählt, wie sie den Verlauf der Krankheit erlebt hat und wieder gesund wurde.