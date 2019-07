Markus Lanz vom 2. Juli 2019

Ulrich Walter, Astronaut

In diesem Monat jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal. Der Raumfahrer erklärt die Hintergründe dieses bedeutsamen Ereignisses, untermalt mit außergewöhnlichen Film- und Fotoaufnahmen.



Felix Jaehn, Musiker

Als Star-DJ jettet er rund um den Globus. Gerade landete der 24-Jährige mit "Love On Myself" seinen neuesten Hit. Dass der Ruhm aber auch seine Schattenseiten hat, erzählt er in der Sendung.



Sabine Rückert, Journalistin

In ihrem Podcast befasst sie sich sehr erfolgreich mit außergewöhnlichen Kriminalfällen. Aktuell bespricht sie die "Göhrde-Morde", die 1989 ganz Deutschland in Atem hielten.



Gerhard Strate, Strafverteidiger

Der Anwalt war Teil eines privaten Ermittlerteams, auf dessen Initiative die Spurensuche nach dem "Göhrde-Mörder" wieder aufgenommen wurde – mit Erfolg. Der Täter konnte ermittelt werden.