Markus Lanz vom 2. März 2021

Elmar Theveßen, Journalist

Der ZDF-Amerikakorrespondent informiert über Hintergründe und Reaktionen auf Donald Trumps erste Rede nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus und über die Corona-Lage in den USA.



Alexander Graf Lambsdorff, Politiker

Vor dem Hintergrund der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch erläutert der FDP-Fraktionsvize im Bundestag die Forderungen seiner Partei hinsichtlich einer stufenweisen Öffnungsstrategie.



Dr. Petra Bahr, Theologin

Die Regionalbischöfin aus Hannover ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie äußert sich zur ihren Erwartungen an den Corona-Gipfel und zur Diskussion um eine Änderung der Impfreihenfolge.



Simone Lange, Politikerin

Die SPD-Politikerin und Oberbürgermeisterin Flensburgs ordnete in ihrer Stadt aufgrund sehr hoher Corona-Zahlen einen knallharten Lockdown an. Sie berichtet über die aktuelle Entwicklung.



Prof. Timo Ulrichs, Virologe

Er äußert sich zur Entwicklung des Infektionsgeschehens, zu möglichen Spielräumen für Öffnungen, zum neuesten US-Impfstoff sowie zu Strategien anderer Nationen im Kampf gegen die Pandemie.