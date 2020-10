Markus Lanz vom 20. Oktober 2020

Stephan Weil, Politiker

Der Ministerpräsident Niedersachsens (SPD) äußert sich zur jüngsten Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen und zum Infektionsgeschehen in den Hotspots in seinem Bundesland.



Tim Mälzer, Koch

Er schildert, wie schwer es ist, in Pandemiezeiten als Gastronom wirtschaftlich über die Runden zu kommen und erläutert, warum er eine Sperrstunde ab 23 Uhr für übertrieben hält.



Falko Droßmann, Amtsleiter

Der Chef des Bezirksamts Hamburg-Mitte berichtet, wie seine Behörde gegen Wirte in den Ausgehvierteln vorgeht, in denen sich nicht jeder an die gesetzlichen Vorgaben hält.



Prof. Helga Rübsamen-Schaeff, Virologin

Die Expertin für Medikamentenforschung erzählt, mit welchen Pharmazeutika COVID-19-Patienten behandelt und welche neuen Therapeutika entwickelt werden.