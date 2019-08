Markus Lanz vom 21. August 2019

Stefanie Schoeneborn, Journalistin

Die Massenproteste in Hongkong halten die Welt in Atem. Die ZDF-Ostasien-Korrespondentin erklärt die Hintergründe der Demokratiebewegung und berichtet von den neuesten Entwicklungen.



Jan-Philipp Sendker, Schriftsteller

Der Journalist war 1997 in Hongkong, als es zurück an China ging. Er erinnert sich an das historische Ereignis und erzählt von seiner Liebe zu Burma, über das er eine Trilogie schrieb.



Thomas Middelhoff, Ex-Topmanager

Er spricht über sein neues Buch "Schuldig" und die fatalen Folgen von Gier und Hochmut. Ferner bemängelt er das Fehlen einer konstruktiven Fehlerkultur in Wirtschaft und Politik.



Käthe Lachmann, Autorin

20 Jahre lang war sie ein gefeierter Comedy-Star. Doch Panikattacken zwangen sie, ihre Komiker-Karriere zu beenden. Sie erzählt, wie die Angst in ihr wuchs und ihr Leben durcheinanderwirbelte.