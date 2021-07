Markus Lanz vom 21. Juli 2021

Erik O. Schulz, Politiker

Der Oberbürgermeister der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen berichtet von den durch die Überschwemmungen entstandenen Schäden und dem Fortgang der Aufräumarbeiten.



Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin

Die Aktivistin der "Fridays for Future"-Bewegung sieht in der Hochwasser-Katastrophe eine "Konsequenz der politischen Weigerung, wissenschaftliche Warnungen ernst zu nehmen."



Wiebke Winter, Politikerin

Die Mit-Gründerin der "KlimaUnion" ist seit diesem Jahr Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Sie sagt: "Ich möchte, dass die CDU eine ehrgeizigere Klimapolitik auf Bundesebene vertritt."



Monika Schnitzer, Ökonomin

Sie ist als "Wirtschaftsweise" Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und gibt eine Einschätzung der finanziellen Folgen der Katastrophe.



C. Pahl-Wostl, Systemwissenschaftlerin

Sie lehrt und arbeitet an der Universität Osnabrück und fordert eine Novellierung des Wassermanagements in Deutschland.