Markus Lanz vom 21. Oktober 2020

Richard David Precht, Philosoph

"Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens" ist der Titel seines aktuellen Bestsellers. Er erklärt, warum er mit dem rasanten Fortschreiten der Digitalisierung hadert.



Frank Thelen, Unternehmer

Der Investor spricht über die Chancen, die die Corona-Krise in sich birgt. Er meint: "Wir haben gerade ein unglaublich wertvolles Momentum in Deutschland."



Gabriele Krone-Schmalz, Autorin

"Die Menschen sind zunehmend weniger in Lage, sich zuzuhören", beobachtet die Historikerin und Journalistin. Sie erläutert die Ursachen und Folgen der veränderten Debattenkultur.



Dr. Klaus Reinhardt, Mediziner

Mit Blick auf die Corona-Situation sagt der Präsident der Bundesärztekammer: "Es besteht kein Grund zur Panik." Er äußert sich zu Ausstattung und Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems.