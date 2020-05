Markus Lanz vom 22. April 2020

Michael Müller, Politiker

Der Berliner Bürgermeister und SPD-Politiker spricht über die aktuelle Lage in der Bundeshauptstadt und erläutert die gestern vom Senat verabschiedeten Änderungen bei den Corona-Maßnahmen.



Prof. Gérard Krause, Virologe

Der Epidemiologe vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig berichtet von seiner aktuell angelaufenen Antikörperstudie und von seiner Forschungsarbeit.



Angela Inselkammer, Gastronomin

Die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern spricht über die fatalen Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Branche und über ihre politischen Forderungen.



Dr. Thomas Schimke, Mediziner

Schweden geht im Kampf gegen die Pandemie einen Sonderweg mit mehr Freizügigkeit. Der Chefarzt einer Krankenstation in Lappland berichtet über die Erfahrungen, die dort gemacht werden.