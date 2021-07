Markus Lanz vom 22. Juli 2021

Lars Klingbeil, Politiker

Der SPD-Generalsekretär spricht über den politischen Umgang mit der Flutkatastrophe, den Bundestagswahlkampf und seinen persönlichen Bezug zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr.



Katrin Eigendorf, Journalistin

Die ZDF-Reporterin berichtet von der aktuellen Situation in Afghanistan nach dem Abzug großer Teile der internationalen Truppen und dem jüngsten Vormarsch der Taliban.



Dunja Neukam, Ex-Soldatin

Für die Bundeswehr war sie als Sanitäterin und psychologische Beraterin in Afghanistan. Sie erzählt von ihren Erfahrungen im Einsatz.



Nadia Nashir-Karim

Mit dem Verein "Afghanischer Frauenverein e.V." engagiert sie sich seit 1992 in Afghanistan. Sie sagt, was der Abzug für die Menschen vor Ort bedeutet.