Markus Lanz vom 22. Oktober 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Mit Spannung wird das zweite TV-Duell heute Nacht zwischen Donald Trump und Joe Biden erwartet. Der ZDF-Amerikakorrespondent informiert vorab über die Hintergründe.



Klaus Brinkbäumer, Journalist

Der Ex-"Spiegel"-Chefredakteur und USA-Experte hat bis vor Kurzem in New York gelebt. Er schildert, wie sich das Land unter der Führung des US-Präsidenten Trump verändert hat.



Ralph Freund, Unternehmensberater

Der Vizepräsident der "US Republicans Abroad Germany" erläutert, warum er eine positive Bilanz der Arbeit Trumps zieht. Freund meint: "Er hat einiges für die Einheit der Nation getan."



Kristina Dunz, Journalistin

Vor dem Hintergrund rasant steigender Corona-Infektionszahlen äußert sich die "Rheinische Post"-Redakteurin zum Kurs von Bund und Ländern im Kampf gegen die Pandemie.



Prof. Stefan Kluge, Arzt

Der Direktor der Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf berichtet, wie man sich dort auf den Anstieg schwerer Krankheitsverläufe einstellt und COVID-19-Patienten behandelt.