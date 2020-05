Markus Lanz vom 23. April 2020

Michael Kretschmer, Politiker

Der Ministerpräsident von Sachsen und CDU-Politiker spricht über die Lage in seinem Bundesland und erläutert seinen Zeitplan für weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen.



Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe erklärt, warum er für einen längeren Shutdown plädiert und die in Sachsen gestatteten Gottesdienste und Demonstrationen für falsch hält.



Maike Finnern, Pädagogin

Vielerorts haben dieser Tage die Schulen wiedereröffnet. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in NRW spricht über die damit einhergehenden Problematiken.



Elmar Theveßen, Journalist

In mehreren US-Bundesstaaten kam es jüngst zu Protesten gegen die Corona-Auflagen. Über die Hintergründe und die Rolle Donald Trumps informiert der ZDF-Amerika-Korrespondent.