Markus Lanz vom 23. November 2021

Friedrich Merz, Politiker

Er äußert sich zu seiner Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz und erläutert, wie er die Partei programmatisch und personell in die Zukunft führen möchte.



Kerstin Münstermann, Journalistin

Die "Rheinische Post"-Redakteurin analysiert die Bestrebungen der CDU, sich neu aufzustellen. Über den Machtkampf um die Parteispitze sagt sie: "Man hat Angst vor einer Selbstzerfleischung."



Timo Ulrichs, Virologe

Er äußert sich zur zugespitzten Corona-Lage, bewertet die Wirksamkeit der aktuell geltenden Maßnahmen und nimmt Stellung zur Debatte um eine allgemeine Impfpflicht.



Corinna Milborn, Journalistin

Die in Wien lebende Politikexpertin berichtet über den neuen Lockdown in Österreich, die angekündigte Impfpflicht und die Reaktionen darauf.