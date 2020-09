Markus Lanz vom 23. Oktober 2019

Ottfried Fischer, Schauspieler

"Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen", ist der Titel seines neuen Buches. Er erzählt vom Umgang mit seiner Parkinson-Krankheit und von der Rückkehr in seine Heimatstadt Passau.



Klaus Brinkbäumer, Autor

Der frühere "Spiegel"-Chefredakteur hat weltweit rund fünfzig Hundertjährige getroffen. Er spricht über seine spannendsten Begegnungen und das Geheimnis der Langlebigkeit.



Kristin Helberg – Politologin

Die Lage im Türkei-Syrien-Konflikt bleibt trotz Waffenruhe angespannt. Die Nahost-Expertin hat viele Jahre in Damaskus gelebt. Sie analysiert die aktuelle Situation.



Robin Alexander, Journalist

Mit ihrem Vorstoß für eine militärische Schutzzone in Nordsyrien hat AKK eine GroKo-Krise ausgelöst. Der "Welt"-Redakteur äußert sich zu den Reaktionen auf den Vorschlag der CDU-Chefin.