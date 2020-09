Markus Lanz vom 23. September 2020

John Bolton, Ex-US-Sicherheitsberater

Er war Trumps Sicherheitsberater. Mit seinem Buch möchte er nun die Wiederwahl des Präsidenten verhindern. Bolton erzählt, wie er Trump erlebt hat, und erinnert sich an die Zusammenarbeit.



Katja Kipping, Politikerin

Seit acht Jahren ist sie Bundesvorsitzende der Partei DIE LINKE. Bald wird eine neue Parteispitze gewählt. In der Sendung spricht Kipping über ihre politischen Ziele und Pläne.



Georg Streiter, Journalist

Der ehemalige stellvertretende Regierungssprecher sagt: "Ich halte die Linken für nicht zuverlässig." In der Sendung sagt Streiter, wie er Kipping erlebt hat.



Reinhold Messner, Bergsteiger

Gerade erschien sein Buch "Gehe ich nicht, gehe ich kaputt". Reinhold Messner spricht über Briefe aus dem Himalaja und erzählt von der Beziehung zu seinen Geschwistern.



Hubert Messner, Arzt und Abenteurer

Er ist der drittjüngste Bruder von Reinhold Messner und sagt: "Ich hätte nie versucht, Reinhold zurückzuhalten." Er erinnert sich an die gemeinsame Kindheit und Jugend.