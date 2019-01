Markus Lanz vom 24. Januar 2019

Ilse Aigner, Politikerin

Sie sagt: "Macht zu haben war mir nie das wichtigste im Leben." Aigner erzählt, wie sie den CSU-Parteitag erlebt hat, und spricht über ihre Aufgaben als Präsidentin des Bayerischen Landtags.



Hajo Schumacher, Journalist

Der Journalist spricht von einer "Identitätskrise" innerhalb der CSU. In der Sendung äußert sich Schumacher zur aktuellen Situation der Partei und sagt, wie er Aigner als Politikerin erlebt.



Dunja Hayali, Moderatorin

In ihrem Buch "Haymatland" geht Hayali der Frage nach, was Heimat für sie bedeutet. Die Journalistin spricht über ihr Heimatgefühl und erklärt, wie sie mit Anfeindungen umgeht.



Anselm Pahnke, Abenteurer

Er reiste 15 000 Kilometer auf dem Fahrrad durch Afrika. Pahnke erzählt von dem Erlebten, sagt, wie die Reise ihn verändert hat, und wie der Kinofilm "Anderswo. Allein in Afrika" entstand.