Markus Lanz vom 24. März 2020

Jens Spahn, Politiker

Der CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister äußert sich zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie und zur Wirksamkeit der bisher getroffenen behördlichen Maßnahmen.



Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte hat Epidemiologie an der Harvard Universität in Boston studiert. Er spricht über die unterschiedlichen Verläufe von Corona-Erkrankungen.



Dr. Bernadett Erdmann, Ärztin

Sie ist Chefärztin der Notaufnahme im Wolfsburger Klinikum. Vor dem Hintergrund rasant steigender Infektionszahlen warnt sie vor einem Kollaps in deutschen Krankenhäusern.



Prof. Matthias Lemke, Psychiater

Viele Menschen sehen sich derzeit großen mentalen Belastungen ausgesetzt. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie verrät Strategien gegen Angst und Einsamkeit.