Markus Lanz vom 24. Oktober 2018

Edmund Stoiber, Politiker

Der CSU-Ehrenvorsitzende analysiert die massiven Stimmverluste seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern und sagt, welche Konsequenzen nun gezogen werden müssen.



Melanie Amann, Journalistin

Sie ist Politikredakteurin im "Spiegel"-Hauptstadtbüro und sagt, welche Auswirkung die kommende Landtagswahl in Hessen auf die Bundespolitik haben könnte.



Sebastian Vollmer, Football-Spieler

Der zweifache Super-Bowl-Sieger spricht über seine beispiellose Karriere als Deutscher in der amerikanischen National Football League (NFL).



Walter Wüllenweber, Journalist

In seinem Buch "Die frohe Botschaft" stellt er fest, dass die Menschheit noch nie in einer so sichereren, gesunden und gesättigten Welt wie heute leben durfte.