Markus Lanz vom 24. September 2020

Karl Lauterbach, Politiker

"Die nächsten Monate werden schwer sein", sagt der SPD-Gesundheitsexperte. Er äußert sich zu Größe und Folgen der sich anbahnenden zweiten Corona-Infektionswelle im Herbst und Winter.



Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin

Die Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung warnt vor übertriebenen Maßnahmen und einer Stigmatisierung von Kritikern. Sie meint: "Wir verlieren den Blick fürs Wesentliche."



Elke Heidenreich, Autorin

Die Kabarettistin und Schriftstellerin spricht über ihr neues Buch "Männer in Kamelhaarmänteln", in dem sie sehr persönlich und pointiert auf ihr Leben zurückblickt.



Hamed Abdel-Samad, Politologe

Der ägyptische Islamwissenschaftler zog 1995 im Alter von 23 Jahren nach Deutschland. Er sagt, wie er Deutschland und die Deutschen wahrnimmt, und warum er dieses Land so liebt.