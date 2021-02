Markus Lanz vom 25. Februar 2021

Reiner Haseloff, Politiker

Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts (CDU) nimmt Stellung zu den hohen Corona-Zahlen in seinem Bundesland und erläutert sein Öffnungskonzept "Sachsen-Anhalt-Plan 2021".



Claudia Kade, Journalistin

Die "Welt"-Politikchefin analysiert das politische Agieren von Reiner Haseloff und die konfliktgeladene Debatte um Öffnungsstrategien und um die weitere nationale Teststrategie.



Bernd Wiegand, Politiker

Der 64-jährige Oberbürgermeister von Halle (Saale) ließ sich im Januar gegen Corona impfen. Er äußert sich zum Vorwurf, gegen die geltende Priorisierung verstoßen zu haben.



Rita Röhrl, Landrätin

In ihrem niederbayrischen Landkreis Regen konnte die Inzidenz von 579 auf zwischenzeitlich 67 gesenkt werden. Wie das gelang, erzählt die SPD-Politikerin in der Sendung.



Prof. Thorsten Lehr, Pharmazeut

Der Experte von der Universität des Saarlandes entwickelt Vorhersage-Systeme für die Ausbreitung von Epidemien. Er prognostiziert die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens.



Diana Zimmermann, Journalistin

Die Leiterin des ZDF-Studios London informiert über die Situation in England, wo nach Plänen von Premier Boris Johnson bis Ende Juni alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden sollen.