Markus Lanz vom 26. August 2020

Boris Palmer, Politiker

Der Tübinger Oberbürgermeister (Die Grünen) berichtet von seiner Teilnahme als Proband an einem Corona-Impftest. Und er erläutert seine Ideen zur Vermeidung einer zweiten Infektionswelle.



Eva Quadbeck, Journalistin

Die "Rheinische Post"-Redakteurin analysiert das politischen Agieren Palmers, der in seiner Partei lange schon umstritten ist. Und sie äußert sich zum allgemeinen Zustand der Öko-Partei.



Prof. Melanie Brinkmann, Virologin

Die Expertin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung spricht über die weltweite Suche nach einem Corona-Impfstoff und über die neuesten Erkenntnisse zur Herdenimmunität.



Kester Schlenz, Autor

Jahrzehnte litt er an einer Angsterkrankung mit starken depressiven Phasen. Wie der 62-Jährige gelernt hat, damit umzugehen und zu leben, erzählt er in der Sendung.