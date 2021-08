Markus Lanz vom 26. August 2021

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP

Die FDP-Verteidigungspolitikerin zieht eine Bilanz der westlichen Intervention in Afghanistan und erläutert, warum sie einen erneuten Militäreinsatz am Hindukusch für den falschen Ansatz hält.



Tilman Kuban, CDU

"Dass die afghanische Armee so wenig Widerstand zeigte, macht mich nachdenklich", sagt der Junge-Union-Vorsitzende und nimmt Stellung zu Versäumnissen in der deutschen Afghanistan-Politik.



Gerald Knaus, Soziologe

Der Migrationsforscher spricht über die humanitäre Lage in Afghanistan, über die Wahrscheinlichkeit einer Flüchtlingswelle und über Modelle, wie den Menschen dort geholfen werden könnte.



Marcus Grotian, Bundeswehrsoldat

Bereits im Mai warnte der Offizier die Bundesregierung vor der Gefahr für Soldaten und Ortskräfte in Afghanistan. Worauf es bei deren Evakuierung nun ankommt, erklärt er in der Sendung.