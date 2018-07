Markus Lanz vom 26. Juni 2018

Elisabeth Niejahr, Journalistin

Merkel erlebt aktuell die schwerste Krise ihrer Kanzlerschaft. Niejahr sagt: "Die Lage ist extrem explosiv." Die Journalistin äußert sich zum Asylstreit und den Auswirkungen auf Merkel.



Toni Schumacher, Ex-Nationaltorwart

1982 und 1986 wurde er Vize-Weltmeister. 1988 wechselte Schumacher in die Türkei. Der Torhüter erinnert sich an seine Zeit bei Fenerbahce Istanbul und sagt, wie er aktuell die WM erlebt.



Mario Basler, Ex-Fußballprofi

Er ist für seine direkten Sprüche bekannt. Die bisherige Leistung der deutschen Nationalmannschaft sieht Basler kritisch. Der Ex-Profi erklärt, wie kritikfähig Spieler heute sein müssen.



Philipp Köster, Sportjournalist

Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde". In der Sendung sagt Köster, welche Möglichkeiten er für die deutsche Mannschaft sieht, und äußert sich zu Löws Personalentscheidungen.