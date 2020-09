Markus Lanz vom 26. März 2020

Hubertus Heil, SPD

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales äußert sich zum Konzept und zur Umsetzbarkeit der milliardenschweren Hilfspakete für Arbeitnehmer und Selbstständige in der Corona-Krise.



Herbert Diess, Manager

"Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen", sagt der VW-Chef. Er erläutert, wie er seinen Konzern durch die Krise führen will.



Sascha Lobo, Blogger

Der Kolumnist und Autor analysiert, wie sich die Gesellschaft und das Sozialverhalten der Menschen durch die aktuelle Situation verändern. Er sagt: "Wir erleben eine Vernunft-Panik."



Prof. Alexander Kekulé, Virologe

Der Arzt und Biochemiker informiert über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und skizziert, welchen weiteren Verlauf sie in den nächsten Wochen nehmen könnte.



Dr. Carola Holzner, Ärztin

Die Oberärztin in der Notaufnahme der Essener Uniklinik berichtet von der Behandlung von Corona-Patienten und erzählt, wie man sich dort auf steigende Betroffenen-Zahlen einstellt.