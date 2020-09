Markus Lanz vom 27. Februar 2020

Katja Kipping, Politikerin

Die Linkspartei-Chefin spricht über die schwierige Regierungsbildung in Thüringen und über die Lehren des Erfurter Polit-Bebens. Und sie skizziert ihre Vision einer modernen linken Politik.



Wolfram Weimer, Publizist

Der Verleger des Magazins "The European" erläutert, warum die Unrechtsstaat-Debatte der Linkspartei bis heute schadet. Und er äußert sich zum Machtkampf um den CDU-Vorsitz.



Hasnain Kazim, Autor

Der Journalist mit indisch-pakistanischen Wurzeln erhält täglich Hassmails, Beschimpfungen und Morddrohungen. Er erzählt, wie ihn das verändert hat und er damit umgeht.



Peter Wittkamp, Autor

Der Werbetexter und Gag-Schreiber leidet seit über 20 Jahren unter Zwängen. In seinem Buch "Für mich soll es Neurosen regnen" macht er seine Zwangsstörungen jetzt öffentlich.