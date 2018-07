Markus Lanz vom 27. Juni 2018

Cem Özdemir, Politiker

Die Fußball-WM verfolgt der Politiker mit großem Interesse. Özdemir erzählt, wie er die Begegnung gegen Südkorea erlebt hat, und sagt, wie enttäuscht er über den Wahlausgang in der Türkei ist.



Patrick Owomoyela, Ex-Fußballprofi

Er war selbst Teil der Nationalmannschaft. Owomoyela gibt seine Einschätzung zur Leistung des deutschen Teams in Russland und erinnert sich, wie sein Traum von der WM 2006 zerplatzte.



Gerd Rubenbauer, Sportreporter

1982 berichtete er das erste Mal von einer Fußball-WM. Heute beobachtet er intensiv die WM in Russland. Rubenbauer spricht über die Kritik an der deutschen Nationalmannschaft.



Jana Ina Zarrella, Model

Geboren ist sie in Rio de Janeiro. In der Sendung erinnert sich Jana Ina an das Ausscheiden der Brasilianer 2014 und verrät, ob sie mit ihrem Ehemann gemeinsam die Spiele verfolgt.



Giovanni Zarrella, Musiker

Der Ehemann von Jana Ina sagt: "Beim Fußball macht die Liebe Pause!" In der Sendung erklärt Giovanni, warum er nicht verstehen kann, dass die Italiener bei der WM nicht dabei sind.