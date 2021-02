Markus Lanz vom 28. Januar 2021

Martin Schulz, Politiker

Der SPD-Politiker und Ex-Präsident des Europäischen Parlaments äußert sich zur Vorgehensweise der EU-Kommission bei der Impfstoffbeschaffung sowie zur Strategie der SPD im Superwahljahr '21.



Dagmar Rosenfeld, Journalistin

Der "Welt"-Chefredakteurin analysiert den Zustand der SPD, deren programmatische und personelle Aufstellung sowie Olaf Scholz Chancen als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten.



Dr. Viviane Zotzmann, Ärztin

Die Intensivmedizinerin berichtet über ihren herausfordernden Arbeitsalltag auf einer Corona-Station in einem Freiburger Klinikum. Sie sagt: "Die zweite Welle war schneller und höher."



Stefanie Schoeneborn, Journalistin

Ein Jahr nach dem Erstausbruch von SARS-CoV-2 in Wuhan informiert die ZDF-Ostasien-Korrespondentin über die aktuelle chinesische Strategie im Kampf gegen die Pandemie.



Christian Baldauf, Politiker

Der Vater des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist jüngst an Corona gestorben. Baldauf erzählt, wie das seinen Blick auf das Virus verändert hat.