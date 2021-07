Markus Lanz vom 28. Juli 2021

Markus Söder, Politiker

Der Bayerische Ministerpräsident (CSU) nimmt Stellung zur Debatte um mehr Freiheiten für Geimpfte, zum Umgang mit Reiserückkehrern sowie zum Wahlkampf der Union.



Herbert Diess, Manager

Der VW-Chef legt dar, mit welcher Strategie er Deutschlands größten Konzern in die Zukunft führen will und wie die Transformation zur Elektromobilität erfolgen soll.



Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin

"Deutschland kann zeigen, dass es funktionieren kann", sagt die Expertin für Stadtentwicklung und erklärt, wie klimaneutrale Lebensräume aussehen und die Energiewende gelingen kann.



Frank Schätzing, Autor

"Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise" ist der Titel seines neuen Buches. Schätzing skizziert seine Vision einer nachhaltigen und klimafreundlichen Welt.