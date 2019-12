"Markus Lanz" vom 29. Oktober 2019

Wolfgang Tiefensee, Politiker

Der SPD-Spitzenkandidat analysiert die bittere Wahlniederlage seiner Partei in Thüringen. Und er äußert sich zur aktuellen Entwicklung in der Suche nach einem neuen Parteivorsitz.



Kristina Dunz, Journalistin

Die "Rheinische Post"-Redakteurin spricht über die Ursachen und Folgen des Ergebnisses der Thüringen-Wahl, auch auf bundespolitischer Ebene.



Markus Feldenkirchen, Journalist

Der "Spiegel"-Redakteur hat eine Reportage über die SPD-Regionalkonferenzen geschrieben. Er äußert sich zum Zustand der Sozialdemokratie und zur Stichwahl um den Parteivorsitz.



Harald Lesch, Astrophysiker

Für ein Buch hat der Wissenschaftsjournalist die neuesten Erkenntnisse der Astronomie zusammengetragen. Er verrät, was das All mit uns zu tun hat, und ob wir ein Einzelfall im Universum sind.