Markus Lanz vom 29. September 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Mit dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden geht der US-Wahlkampf heute Nacht in die heiße Phase. Der ZDF-Amerikakorrespondent berichtet vorab live aus Cleveland (Ohio).



Peter Tschentscher, Politiker

Heute haben sich Bund und Länder über neue Anti-Corona-Maßnahmen ausgetauscht. Hamburgs Erster Bürgermeister (SPD) informiert über die Ergebnisse der Beratungen mit der Kanzlerin.



Christiane Hoffmann, Journalistin

Die "Spiegel"-Redakteurin analysiert die aktuelle Debatte um den Kurs im Kampf gegen die Pandemie und erläutert, warum sie sich eine bessere Kommunikation seitens der Politik wünscht.



Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe

Der Experte vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin äußert sich zu den kontinuierlich steigenden Infektionszahlen. Er meint: "Wir sind in einer Situation der stabilen Kontrolle."



Ai Weiwei, Künstler

Der Menschenrechtler spricht über seinen Film "Coronation" und schildert, wie hart, aber auch erfolgreich in China vorgegangen wurde, um die Ausbreitung von Corona zu stoppen.