Markus Lanz vom 3. Dezember 2020

Kevin Kühnert, Politiker

Der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende spricht über seinen Abschied von der Juso-Spitze, über den Zustand seiner Partei und über deren Pläne für das Wahljahr 2021.



Claas Meyer-Heuer, Journalist

"Die Macht der Clans. Arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien" ist der Titel des neuen Buches des "Spiegel TV"-Redakteurs. Er berichtet von seinen Recherchen im Clan-Milieu.



Florian Lanz, Produktionsleiter

Obwohl er zuvor kerngesund war und keine Vorerkrankungen hatte, erkrankte der 29-Jährige schwer an COVID-19. Er spricht über den Krankheitsverlauf und seinen Umgang damit.



Dr. Jördis Frommhold, Lungenärztin

Die Chefärztin einer Pneumologie-Abteilung in einer Klinik in Heiligendamm informiert über die Langzeitfolgen bei COVID-19-Erkrankungen.